Kai Pflaume goes YouTube und räumt ab!

Ich gebe zu, ich bin gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, denn endlich nach Wochen der Vorbereitung ist mein eigener Youtube-Kanal #Ehrenpflaume online. Den Namen habt ihr, die Community und vor allem der @verbandbotanischergaerten mir gegeben. Das mein Kanal jetzt so heißt, ist also ein Dank an euch und eine Verpflichtung fu?r mich. Taugt Euch der Kanalname und gefa?llt euch das Logo? Morgen 12:00 Uhr geht das erste Video online "Ein Tag mit … @montanablack – mein erstes Mal in Buxtehude". Also abonniert jetzt schon mal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an @julian__bogner und @justinnewmann , mit denen ich in den letzten Wochen fu?r die Drehs unterwegs war und die auch die Videos schneiden. Einen fetten Dank auch an Lisa Winter @typoeten , die mit mir das Logo entworfen hat und natu?rlich auch an @meinesvenja , die wie immer ein super Gif daraus gezaubert hat. Und einen fetten Dank natu?rlich an alle, mit denen ich schon gedreht habe @rewinstagram @jeanpierrekraemer @felixladen @pamela_rf @sallyswelt @knossi @inscopenico @unsympathisch.tv @gewitterimkopfyt @trymacs @heikolochmann @romanlochmann ???