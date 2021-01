31.01.2021 21:00 Uhr

Kanye West will seine Kids in der Wüste großziehen

Kanye West hat die Schnauze voll von Los Angeles. Weil er denkte, dass dort alle fake sind, will er seine Kids auf dem Land großziehen.

Kanye West (40) soll Kim Kardashian (40) eine klare Ansage gemacht haben. Er will nicht, dass ihre vier gemeinsamen Kinder in der Metropole Los Angeles aufwachsen. Der Rapper wohnt seit zwei Jahren angeblich auf einer riesigen Ranch in Wyoming.

Für die Ich-Darstellerin, deren gesamte Familie in L.A. lebt, wäre ein Umzug in die Einöde aber wohl kaum eine Option. Weswegen der Musiker ihr diesen Plan B angeboten haben soll.

Er hasst „Fake“- Los Angeles

Die Website „Hollywood Life“ will von einer Quelle aus dem Umfeld der Familie erfahren haben, dass Kanye West die weltberühmte Stadt der Engel inzwischen regelrecht hasse.

Nach Monaten auf dem Land habe er das Gefühl, in Los Angeles sei „jeder und alles falsch. Er hat die Nase voll vom Leben in L.A.“ Er sei sich sicher, seine Kinder nicht in dieser Umgebung großziehen zu wollen.

Die Wüste als Kompromiss

Wie es weiter heißt, soll Kanye West seiner (vielleicht Ex-)Partnerin Kim Kardashian eine Art Kompromiss angeboten haben. Die Familie soll nicht mit ihm in Wyoming leben, sondern einfach nur außerhalb von Los Angeles.

Die Quelle soll berichtet haben: „Kanye schmiedet schon Pläne für eine gemeinsame Bleibe. Es ist außerhalb von L.A., irgendwo in der Wüste. “

Scheidung vom Tisch?

Wir sind verwirrt. Heißt das etwa, dass die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West nicht mehr stattfinden wird? Nein, anscheinend steht diese immer noch zur Diskussion.

„Das wird sich nicht auf ihre Scheidung auswirken, weil noch nichts entschieden oder eingereicht wurde“, erklärte der Insider weiter. „Kim scheint im Moment sehr geduldig zu sein. Schließlich will sie die Familie nicht auseinanderreißen. Und da sich die Kommunikation zwischen ihnen verbessert hat, wartet sie darauf, dass er sich bessert. Sie wäre offen dafür, ein Anwesen als Besuchsort zu haben, aber nicht Vollzeit dort zu leben.

Was an den Gerüchten über eine Trennung überhaupt dran ist, werden die kommenden Monate zeigen. Bisher bestätigten nämlich weder die Ich-Darstellerin noch der Musiker offiziell das Ehe-Aus.