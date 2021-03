Karsten Walter & Marina Marx total verliebt: Er machte den ersten Schritt

02.03.2021 17:52 Uhr

Sie sind das neue Schlager-Traumpaar: Karsten Walter und Marina Marx haben nicht nur einen gemeinsamen Song, sie sind auch ein Liebes-Paar. So wurde aus Freundschaft irgendwann Liebe.

Karsten Walter und Marina Marx kennen sich schon seit Jahren, damals ging sie als Vorband mit seiner Ex-Boyband Feuerherz auf Tour. Lange Zeit waren sie nur Freunde! Jetzt hat es gefunkt.

Er hat sie einfach geküsst

klatsch-tratsch.de wollte es genauer wissen und hakte bei den beiden nach. Nachdem die beiden lange Zeit nur gut befreundet waren, funkte es Anfang 2020 zum ersten Mal.

Marina erzählt: „Es gab im Januar letzten Jahres, das war sogar noch vor Corona, einen Moment, wir waren Feiern in einem Club, wir haben getanzt und hatten einen schönen Abend, da hat Karsten mich zum ersten Mal geküsst. Wir waren danach beide auch erst mal erstaunt und haben uns gefragt, was war das jetzt?“

Karsten gibt zu, an dem Abend im Club hatte er Bock zu Knutschen: „Ich hatte an diesem Abend im Januar einfach Lust zu Knutschen. Danach war es ein paar Tage schon etwas unangenehm. Aber dann haben wir uns einfach immer mal wieder gesehen und dann ist da einfach mehr entstanden.“

Seit Oktober ein Paar

Obwohl Karsten mit seinem spontanen Kuss die Sache in Rollen brachte, dauerte es noch einige Monate, bis die beiden endgültig zueinander fanden. Im Oktober letzten Jahres war es dann soweit:

„Im Oktober haben wir dann das Gespräch gehabt. Denn wenn man über einige Monate sowas hat, dann fragt man sich schon, gehört sie jetzt zu mir oder trifft sie sich auch noch mit anderen? Genauso war es dann auch bei ihr, sie wollte ja auch Gewissheit“, erzählt der 27-Jährige Wahlberliner.

Gemeinsamer Song

Passend zu ihrer jungen Liebe haben die beiden am vergangenen Freitag ihren gemeinsamen Song „Fahr zur Hölle“ herausgebracht. Den präsentierten sie dann direkt am Samstag in der Show „Schlagerchampions“.

Marina berichtet, dass sie sich niemand besseren als Karsten für den Song vorstellen konnte: „„Fahr zur Hölle“ ist ja ein Albumsong von mir und er entstand Ende 2019. Es ist ja auch einer meiner Lieblingssongs. Für mich war aber schnell klar, ich wollte für den Song einen Duettpartner haben. Diese Idee schlummerte dann auch ganz lang in mir. Ich hätte mir natürlich keinen besseren und tolleren Duettpartner wünschen können.“

(TT)