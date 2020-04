Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt erwarten ihr erstes Kind?

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger soll Berichten zu folge Nachwuchs bekommen. Chris‘ siebenjähriger Sohn Jack aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anna Faris dürfte sich damit auf ein Brüderchen oder Schwesterchen freuen.

Für die Tochter von Arnold Schwarzenegger wäre es dagegen das erste Kind. Die Baby-News wurden dem ‚People‘-Magazin von verschiedenen Quellen bestätigt. Das Paar hat sich bisher allerdings noch nicht dazu geäußert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von chris pratt (@prattprattpratt) am Mär 26, 2020 um 6:11 PDT

Sollte an den Neuigkeiten was dran sein, wäre das jedenfalls nicht allzu überraschend, denn der 40-jährige Schauspieler hat zuletzt immer wieder von den Mutterqualitäten seiner Ehefrau geschwärmt.

Das sagt „Opa“ Arnold dazu

„Sie hat mein Leben in so vielen Bereichen verbessert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn sind alle sicher bei ihr. Sie ist eine großartige Stiefmutter. Wenn Gott will, wird sie eines Tages auch eine großartige Mutter sein“, so Chris kürzlich gegenüber ‚E! News‘.

Auch Katherines Vater Arnold ließ vor Kurzem durchblicken, dass er sich Enkelkinder wünscht: „Ich setzte sie nicht unter Druck, aber ich weiß, dass es letztendlich passieren wird. Es liegt an Chris und ihr, wann sie es haben wollen, aber ich freue mich darauf, ja“, erklärte der 72-Jährige gegenüber ‚Extra‘. (Bang)