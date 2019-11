Katie Holmes: „Wann immer ich am Set bin, schlafe ich mittags“

Katie Holmes macht öfters mitten am Tag ein Nickerchen, um sich so fit zu halten. Die Schauspielerin hält Gesundheit und Fitness für sehr wichtig, will sich aber keinen Druck machen. Sport wie Yoga, Boxen oder Rad fahren macht sie daher auch nur so viel, wir ihr gut tut.

Außerdem hat sich die Ex-Frau von Tom Cruise angewöhnt, sich öfters Pausen zu genehmigen und sich auch mal mitten am Tag ein Nickerchen zu gönnen, wie sie im Interview mit Liz Hernandez erzählt: „Ich habe keine Angst davor, mitten am Tag oder zu irgendeiner anderen Zeit ein Nickerchen zu machen. Ich mache das immer so – wann immer ich am Set bin, schlafe ich immer gegen Mittag, weil es meine Akkus wieder auflädt.“

20 Minuten Stille

Auch wenn Katie es an einem Tag mal nicht zum Fitness schafft oder keine Lust hat, dann nimmt sie es eher gelassen und nutzt die Zeit, um mal richtig in sich zu gehen: „Manchmal muss ich einfach 20 Minuten still sein und nachdenken und mich neu formieren.“ Und gerade in solchen Momenten wachse sie am meisten oder entdecke etwas Neues an sich, so die 40-Jährige.