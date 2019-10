Katie Price kassiert Shitstorm: Tochter Bunny (5) trägt High Heels

Katie Price hat jetzt den Zorn ihrer Follower zu spüren bekommen, nachdem sie ihre fünfjährige Tochter für eine Veranstaltung am Freitag mit Stilettos ankleidete. Die fünffache Mutter posierte mit ihrer ganzen Familie für Fotos, darunter Tochter Bunny mit Ex Kieran Hayler. Price teilte die Fotos auf Instagram.

Ihr ältester Sohn Harvey (17), Tochter Princess (12) und Sohn Jett (6) umringten die kleine Bunny – die mit hochhackigen Stiefeln da stand. Bunny lehnte sich schüchtern an ihre Mutter und sah ziemlich unglücklich in ihrer Situation aus. Ein Fan schrieb: „Trägt Bunny da Stöckelschuhe?!“

Quelle: instagram.com

Ein anderer schrieb: „Was hat Bunny da an die Füße bekommen?“. Ein weiterer User schrieb: „Trägt Bunny aus irgendeinem Grund hohe Stiefel?“ Und ein anderer Follower kommentierte mit den Woren: „Warum trägt das kleine Mädchen High Heels?“

Fotos mit Bunny für eigene Modekollektion

Katie Price hat nicht auf die Kommentare der Fans geantwortet, sondern stattdessen weitere Fotos von Bunny als Model für ihre Kinderkleidungskollektion geteilt. Die 41-Jährige schrieb: „Kann es kaum erwarten, mit all meinen Kindern ein halbes Jahr zu verbringen – was habt ihr so geplant?“

Viele von Katies Fans gingen allerdings auch nach diesen Postings weiterhin auf das Ex-Glamour-Model los, da sie Bunny erlaubt, Absätze zu tragen. Eine User fragte unter den Beiträgen: „Warum trägt dieses Kind Stilettos?“

Katie teilt sich das Sorgerecht für Sohn Junior (14) und Princess (12) mit ihrem Ex-Ehemann Peter Andre, während Bunny (5) und Jett (6) bei ihrem Vater Kieran Hayler leben.