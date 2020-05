Katy Perry: „Mich überkommen Wellen von Depressionen“

Katy Perry erwartet aktuell mit ihrem Verlobten Orlando Bloom ihr erstes Kind. Zuletzt hat sie zugegeben, dass sie das durch die Corona-Pandemie verursachte „Eingesperrtsein“ in den eigenen vier Wänden, besonders während der Schwangerschaft stark belastet.

Nun ist sie sogar so weit gegangen, dass sie von wellenartigen Depressionen spricht, die sie regelmäßig übermannen. In einem Twitter-Post, hat sie ihre Fans an ihrem aktuellen emotionalen Zustand teilhaben lassen: „Manchmal weiß ich nicht, was schlimmer ist. Der Versuch, das Virus zu vermeiden, oder die Wellen von Depressionen, die mit dieser neuen Norm einhergehen.“

sometimes i don’t know what’s worse trying to avoid the virus or the waves of depression that come with this new norm

