Katy Perry setzt sich für arbeitende Mütter ein

25.09.2020 17:47 Uhr

Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen - das ist ein Kraftakt. Jetzt hat sich Neu-Mutter Katy Perry zur Doppelbelastung vieler Frauen geäußert.

Popstar Katy Perry bricht eine Lanze für arbeitende Mütter. Vor wenigen Wochen brachte die 35 Jahre alte Sängerin ihre erste Tochter Daisy zur Welt – jetzt spricht sie über die Doppelrolle vieler Frauen.

Part 3: call your mom and tell her you love and appreciate her and advocate for paid family leave!

— KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020