Katy Perry will sich an Weihnachten mal wieder „wie ein Kind“ fühlen

Katy Perry liebt es, sich an Weihnachten wieder „wie ein Kind“ zu fühlen. Die 35-Jährige kann es kaum erwarten, bis Weihnachten endlich vor der Tür steht.

Die ‚Chained to the Rhythm‘-Interpretin ist nämlich ein großer Fan der „magischen“ Weihnachtszeit und freut sich besonders darauf, mit den Kindern in ihrer Familie zu feiern – darunter zwei junge Nichten, ein kleiner Neffe und der achtjährige Sohn ihres Partners Orlando Bloom.

Quelle: instagram.com

„Es ist fast das Gefühl, wieder ein Kind zu sein“

Laut der Sängerin würde die Magie an Weihnachten durch die ganzen Kids in ihrer Familie erhalten bleiben. Gegenüber dem Magazin ‚Billboard‘ freut sich die hübsche Musikerin:

„Es ist einfach das Alter, in dem Weihnachten so lebendig und magisch ist und sie glauben alles. Es macht wirklich Spaß, zu Weihnachten bei mir zu sein, weil ich das meiste mache. Es ist fast das Gefühl, wieder ein Kind zu sein.“

Berichten zufolge wurde kürzlich bekannt, dass Katy und ihr Liebster beschlossen haben, ihre Hochzeit auf Anfang 2020 zu verschieben, da ihre geschäftigen Karrieren der Planung ihres großen Tages im Wege standen.