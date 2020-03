Keira Knightley zeigt sich nur ungern nackt: „Meine Nippel hängen herunter!“

Keira Knightley will sich keine Blöße mehr geben. Die britische Schauspielerin betrachtete ihren Körper bisher stets als Werkzeug, das sie bei ihren Filmjobs einsetzen konnte.

Inzwischen denkt sie jedoch ganz anders darüber, sich komplett hüllenlos zu zeigen. Mit 34 Jahren und als Mutter von zwei Kindern fühle sie sich einfach nicht mehr wohl dabei, vor der Kamera blank zu ziehen.

Sie will sich nicht mehr nackt zeigen

„Meine Nippel hängen herunter!“, scherzt sie im Gespräch mit ‚The Financial Times‘. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper, er hat einen wunderbaren Job getan. Aber ich will einfach nicht [nackt] vor einer kompletten Film-Crew stehen.“

Das ist jedoch nicht der einzige Grund, der die ‚Fluch der Karibik‘-Darstellerin zu diesem Entschluss bewegt hat. „Du kannst die ganze Szene nehmen und wo ganz anders einsetzen und schon ist es auf einer Porno-Seite“, teilt sie ihre Befürchtungen. Deshalb ist die Hollywood-Beauty auch so froh, dass sie Nacktszenen nicht zwangsläufig selbst drehen muss.

So verriet sie kürzlich gegenüber ‚OK!‘-Magazin: „Ich hatte in meinem letzten Film ein Körper-Double, aber ich konnte das Double aussuchen und musste am Ende mein Okay für die Sexszenen geben – so funktioniert das in meinem Vertrag. Ich war draußen, trank einen Tee und aß ein Milchbrötchen, als diese Szenen gedreht wurden, denn ich musste nicht nackt sein.“