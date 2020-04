Kelly Clarkson sucht Zuflucht in kleiner Holzhütte

Sängerin Kelly Clarkson zeigt den Ort, an dem sie sich mit ihrer Familie während der Quarantäne-Zeit zurückgezogen hat. Doch die Auszeit wird auch ihr manchmal etwas zu viel.

Es scheint wie ein geplanter Urlaub, den Kelly Clarkson (37) mit ihrer Familie macht. Normalerweise dreht die Texanerin ihre Talkshow „The Kelly Clarkson Show“ in Los Angeles, wo sie ebenfalls lebt, aber in Corona-Zeiten „genießt“ sie die Zeit mit ihren Kindern auf der kleinen Ranch im nordöstlich gelegenen Staat Montana.

Alle schlafen in einem Raum

Die Moderatorin machte am Wochenende eine private Führung durch die kleine Holzhütte, die sie sich mit ihrem Mann Brandon Blackstock und ihre Kinder River Rose (5), Remington Alexander (3) und ihren Stiefkindern Seth (13) und Savannah (18) teilt, wobei Letztere eigentlich nicht da ist.

Auffällig ist, wie wenig Kelly und Brandon für Privatsphäre haben. Die Hütte bietet kein Platz für ein Zimmer, weshalb neben dem Ehebett noch zwei kleinere Betten stehen, in denen die drei Kinder schlafen.

Die Hütte sei noch nicht sehr alt, erklärte Kelly in einem anderen Video. Vor anderthalb Jahren kaufte die „Since U Been Gone“-Interpretin mit ihrem Brandon die Ranch „Vintage Valley“. Die Blondine verriet auch, dass sie sich ab und zu auch mal in die Badewanne setzt und einen doppelten Baileys genießt, wenn sie eine Auszeit braucht.

Auch die Hausaufgaben, die die Sängerin jetzt mit ihren Kindern machen muss, sind eine Herausforderung: “ Prost an die Leute da draußen, die jetzt wissen, warum ich immer sage, dass man Lehrer besser bezahlen sollte.“ Kelly sollte also nicht allzu traurig sein, wenn sie wieder in den Großstadtdschungel fliehen kann.