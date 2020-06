Kendall Jenner: Das sagt sie zum Pappschild-Shitstorm

It-Girl Kendall Jenner muss sich aktuell mit einem Shitstorm herumschlagen, für den sie eigentlich gar nichts kann. So geistert seit wenigen Tagen ein Bild von ihr durchs Netz, das für extrem viel Hate und krasse Kommentare sorgt.

Der Schnappschuss zeigt auf den ersten Blick das Model bei einer „Black Lives Matter“-Demonstration mit Mundschutz und politischem Banner in der Hand. So weit, so gut.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20

— Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020