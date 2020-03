Kevin Hart verkündet Baby-News: Kind Nummer 2 ist unterwegs

Kevin Hart hat süße Neuigkeiten. Der US-Comedian und seine Frau Eniko dürfen sich auf ihr zweites gemeinsames Baby freuen.

Die freudige Nachricht teilte Eniko am 24. März auf ihrem Instagram-Account. Dort präsentierte sie stolz ihre Babykugel und schrieb: „Baby Nummer zwei. Inmitten all dieses Chaos fühlen wir uns so gesegnet und könnten nicht dankbarer sein! Bald sind wir eine sechsköpfige Familie!“

Quelle: instagram.com

So reagieren die Fans

Auch der ‚Central Intelligence‚-Darsteller selbst teilte die freudige News stolz auf seinem Profil. Dazu fügte er Hashtags wie #FamilyOfSix, #Blessed und #LiveLoveLaugh hinzu. Die Fans reagierten völlig aus dem Häuschen.

„Herzlichen Glückwunsch, das ist so aufregend!“, teilte ein Follower seine Begeisterung. Ein weiterer schrieb: „Vor ein paar Monaten hast du uns alle viel Angst eingejagt, aber du hast es durchgestanden und nun bringst du ein weiteres Leben zur Welt. Ich wünsche dir und deiner Familie nur das Beste.“

Damit nimmt er auf den Autounfall des Stars im September 2019 Bezug, bei dem sich Kevin schwer am Rücken verletzte. Anschließend zog er sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf seine Gesundheit und seine Familie.