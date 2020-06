Khloe Kardashian: So klappt es mit dem Pipi-Machen

Khloe Kardashian soll ein "perfektes Baby" gewesen sein. Die Mutter der "Keeping Up With The Kardashians"-Darstellerin sprach mit ihrer Tochter über Instagram Live, wo Khloe ihre Tipps für erfolgreiches Töpfchentraining für ihre zweijährige Tochter True preisgab.

Kris Jenner erklärte über ihre Tochter Khloe: „Es ist eine Tatsache. Du warst das perfekte Baby und das Töpfchentraining mit dir war einfach!“ Und Khloe fügte daraufhin ihre besten Ratschläge hinzu, wenn es um das Thema des Töpfchentrainings bei den Kleinen geht und verriet, dass sie dabei nichts von „Bestechung“ hält.

Quelle: instagram.com

„Es gibt keinen richtigen Weg“

Der Reality-TV-Star verriet: „Es gibt keinen richtigen Weg, es gibt keinen falschen [fürs Töpchentraining]… Ich glaube nicht an Bestechung – ich glaube an Motivation. Worum auch immer es bei deiner Motivationstechnik geht, es darf sich dabei nur um die Zeit für das Töpchentraining handeln; […] Man muss ihnen einen Grund geben, auf das Töpfchen gehen zu wollen.”

Ein Insider hatte vor kurzem erwähnt, dass die Schönheit inmitten des Corona-Lockdowns ihrem Ex-Partner Tristan Thompson wieder nährgekommen sein soll.