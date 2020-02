Kim Kardashian: Fast 40 und heißer denn je

Kim Kardashian (39) geht mit sehr großen Schritten auf die 40 zu. Für viele Frauen sicher eine halbe Tragödie. Ob das für eine Kim auch ein Grund für nächste Saftkur ist? Vermutlich nicht, wenn man sich die neuesten Bilder ansieht.

Mit fast 40 hat die vierfache Mutter einen Body, wie viele 20-jährige ihn nicht einmal haben. Auf ihrem Instagram-Account teilt Kim Kardashian neue Bilder aus dem Liebesurlaub mit Ehemann Kanye West, der übrigens auch die Bilder geschossen hat, und sieht heißer aus denn je.

Quelle: instagram.com

Top in Form

Zum Valentinstag schenkte der Rapper seiner Frau anscheinend einen Liebestrip. In einem knappen schwarzen Bikini posiert Kim am Rand eines Infinity-Pools und er knipste die Bilder. Kim ist bestens in Form, macht aber auch viel für ihren Körper. Tägliche Sportsessions und eine vegane, bewusste Ernährung stehen an der Tagesordnung.