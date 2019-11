Kim Kardashian zeigt hier ihre drei Kinderlein

Pünktlich zu Thanksgiving am Donnerstag zeigte Kim Kardashian (39) neue Bilder von ihren Kindern und die sind schon sooo groß! Auf einem Bild, dass die 39-jährige postete, hält Ehemann Kanye West den kleinen Psalm (6 Monate) im Arm.

Mit großen Kulleraugen schaut der verwundert seinen Papa an, während dieser ihn liebevoll in den Armen hält. Dazu schrieb Kim Kardashian: „So dankbar für meine Babies.“ Auf einem weiteren neuen Bild sieht man Kim selbst mit den restlichen, älteren Kindern.

Quelle: instagram.com

Zuckersüß

Wie schwer ein Schnappschuss, auf dem alle Kinder in die Kamera schauen, ist, wird hier deutlich. North West (6) schaut verträumt und etwas missmutig in die Luft. Sie trägt ihre sonst so lockigen Haare auf dem Bild glatt. Der kleine Saint (3) strahlt, genau wie seine Mama Kim, mit einem breiten Grinsen in die Kamera.

Quelle: instagram.com

Die zweitjüngste Chicago (1) hingegen macht es wie ihre große Schwester North. Die scheint von irgendetwas abgelenkt gewesen zu sein und schaut aus dem Bild heraus. Nichts desto trotz, putzig sind die neuen Familienbilder der Kardashians allemal.