31.07.2020 21:17 Uhr

Kim Kardashian’s Sohn Psalm kommt schon ganz nach Papa Kanye

Der kleine Psalm scheint ganz nach seinem Vater Kanye zu kommen. Auf Instagram hat Kim Kardashian gerade ein Foto veröffentlicht, auf dem die Ähnlichkeit der beiden nicht zu übersehen ist.

Der Einjährige sieht nicht nur aus wie der Rapper, sondern trägt auch ähnliche Klamotten. In einem lässigen Outfit in bordeauxrot steht der Kleine neben seiner Cousine True (2) vor der Kamera. Mutter des Mädchens sind Khloé Kardashian und ihr On-Off-Freund Tristan Thompson. Psalm und die Kleine scheinen wohl gute Spielkameraden zu sein, denn zu dem Post schrieb Kim: „Beste Freunde. True und Psalm.“

Kanye West in klein

Dass der Kleine wie eine Mini-Version seines Vaters aussieht, ist auch den Followern nicht entgangen. „Kanye in klein“, kommentierte zum Beispiel ein User. „Er ist so schnell gewachsen und der Vater kommt immer mehr raus“, schrieb ein anderer. Bleibt zu hoffen, dass sich das auf die Optik des Jungen beschränkt. Kanye West plant derzeit nämlich, als US-Präsident zu kandidieren. Zuletzt hat er sogar die Unterlagen zur Wahlzulassung im Bundesstaat New Jersey eingereicht und scheint demnach also ernst zu machen.

Auch interessant:

Ehe soll kriseln

Kim Kardashian und der Künstler sind seit 2014 miteinander verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Zur Zeit scheint es zwischen den beiden allerdings nicht ganz so gut zu laufen. US-Medienberichten zu Folge, soll die 39-Jährige sogar schon überlegt haben, die Scheidung einzureichen.

Galerie

Schwere Anschuldigung

Nachdem der Skandalvogel seiner Frau und Kris Jenner öffentlich vorgeworfen hat, dass ihn die beiden angeblich einsperren wollten, meldete sich Kim wenige Tage später über Social Media zu den Anschuldigungen und bat um Verständnis für Kanyes bipolare Störung. Daraufhin hat sich der Musiker dafür entschuldigt, private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit hinausgetragen zu haben.

Sie leben getrennt

Dass die beiden derzeit getrennt leben, scheint der Ehe wohl ebenfalls nicht gerade gut zu tun. Kanye residiert derzeit nämlich auf einer Farm, um sich in Ruhe auf die Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten.