Kobe Bryant: So süß lernt seine Tochter gerade das Stehen

Zwei Wochen ist es her, dass Basketball-Legende Kobe Bryant (41) bei einem schrecklichen Helikopter-Absturz in den Bergen von Calabasas abgestürzt ist. Mit an Bord seine 13-jährige Tochter Gianna. Er hinterlässt seine Frau Vanessa und die Töchter Natalia (17), Bianka (3) und Capri (8 Monate).

Letztere lernt gerade das Stehen, ein Video davon postete die Witwe Vanessa Bryant auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu schrieb sie: „Sie sieht aus wie meine Gigi, mit Daddys Augen.“ Gigi war der Spitzname der 3-jährigen Gianna.

Kleiner Lockenkopf

In dem super süßen Video zieht sich die kleine Capri, natürlich mit etwas Hilfe, hoch und steht noch etwas wackelig auf den Beinen. Sie strahlt übers ganze Gesicht über den kleinen Erfolg, auch wenn sie mit Sicherheit noch nicht freihändig stehen können wird.

Noch ist der Helikopter-Absturz nicht aufgeklärt. Laut einem neuen Bericht können Ermittler ein Motorversagen jedoch ausschließen. Das teilte die US-Behörde für Verkehrssicherheit (NTSB) in ihrem vorläufigen Bericht mit. Fest steht, zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Nebel und schlechte Sicht. Neben Bryant und seiner Tochter sind sieben weitere Insassen ums Leben gekommen.