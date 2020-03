Krass: Katja Krasavice trägt Atemschutzmasken als Bikini

Wer sich fragt, wo eigentlich die ganzen Atmenschutzmasken geblieben sind, einige trägt Katja Krasavice als Bikini. Die Sängerin und YouTuberin funktionierte einfach drei Atemschutzmasken um und zog sie kurzerhand an.

Ein Bild von sich in ihrem neuen Look postete sie auf Instagram. Eine Atmenschutzmaske trägt Katja Krasavice als Slip und zwei Atemschutzmasken verdecken ihre Brüste – zumindest teilweise. So sexy posiert die Blondine vor dem Spiegel in ihren eigenen vier Wänden.

Quelle: instagram.com

Sie gibt Tipps

Die meisten Kommentare unter dem Bild sind vermutlich nicht jugendfrei, doch einige sind begeistert von ihrem Outfit, einer schreibt: „Die Unterwäsche ist heiß!“ In ihrer Instagram-Story gibt Katja außerdem Tipps in dieser schweren Corona-Zeit, auch wenn man die vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte.

„Du und dein Mann, ihr habt kein Klopapier mehr? Ist kein Problem, ich habe den ultimativen Tipp. Wir machen das einfach mit unserer Zunge. Und ich sag euch was, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das und ich klaue euch euren Mann“, erklärt Katja. Ahja!

Dann wäre das jetzt also auch geklärt!