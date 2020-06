Kris Jenner schwärmt von Schwiegersohn Kanye

Bei Kanye West kommt selbst die Schwiegermama ins Schwärmen: Kris Jenner findet nämlich, dass Kanye ein „besonderer und wichtiger“ Teil des Kardashian-Clans ist.

Der „Heartless“-Rapper, der gemeinsam mit Kim Kardashian vier Kinder großzieht, feierte am Montag (8. Juni) seinen 43. Geburtstag. Um den besonderen Anlass entsprechend zu würdigen, schrieb seine Schwiegermutter auf Twitter:

„Happy Birthday Kanye West! Du bist ein großartiger Sohn, Vater, Ehemann, Onkel, Bruder und Freund… Danke, dass du so ein besonderer und wichtiger Teil unserer Familie bist. Ich liebe dich so sehr! #HappyBirthdayKanye.“

Happy Birthday @kanyewest!! You are an amazing son, father, husband, uncle, brother and friend… thank you for being such a special and important part of our family… I love you very much ??????? #HappyBirthdayKanye pic.twitter.com/ohJg8S6UiL

— Kris Jenner (@KrisJenner) June 8, 2020