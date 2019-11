Kristen Bell: Weihnachten muss nicht perfekt sein

Kristen Bell will Stress während der Weihnachtsfeiertage vermeiden. Die 39-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Dax Shepard die beiden Töchter Lincoln, (6), und Delta, (4), groß und weiß, dass die Leute nach einem „perfekten“ Weihnachtsfest streben.

Allerdings zieht die hübsche Blondine es vor, ein wenig spontaner an das Fest ranzugehen und will damit vermeiden, sich von den ganzen Details mitreißen zu lassen. Sie erklärte: „Es ist verlockend zu glauben, dass alles perfekt sein muss. Aber wenn wir uns an Heiligabend um 14.00 Uhr entscheiden etwas zu bestellen, statt zu kochen, werde ich ein Lächeln auf meinem Gesicht haben.“

Das sind ihre Traditionen

Es gibt jedoch einige Traditionen, an denen die Familie festhält, wie zum Beispiel das sorgfältige Öffnen von Geschenken und das Plaudern über ihre Geschenke. Kristen Bell erklärte gegenüber der Zeitschrift ‚Women’s Day‘:

„Dax hat die Idee eingeführt, Geschenke am Weihnachtsmorgen vom jüngsten bis zum ältesten zu eröffnen, was mir sehr gefällt. Ich kann meinen Töchtern erzählen, wer ihnen jedes Geschenk gegeben hat. Ich versuche zu wiederholen, dass diese Geschenke nicht einfach vom Himmel fallen, sondern von einer nachdenklichen Person stammen, der wir danken müssen.“