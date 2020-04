Kylie Jenner: Ist das ein Verlobungsring?

Kylie Jenner zeigt ihren Fans, was eine Milliardärin so an einem Mittwoch den lieben langen Tag macht. Dafür hat sie sowohl den Filmabend mit Tochter Stormi, als auch angetrunkene Gespräche mit ihrer Freundin Anastasia „Stassie“ Karanikolaou gefilmt. Doch aktuell sorgt ein anderes Video für Spekulationen: Kylie bei der Maniküre – mit einem goldenen Ring am Finger!

Eigentlich schwärmte Kylie Jenner (22) nur von ihrer frischen Maniküre, doch dabei war der goldene Ring an ihrem linken Ringfinger der absolute Hingucker. Fans munkeln, dass ihr nun Travis Scott, ihr On/Off- Freund und Vater ihres Kindes, eben diesen Ring angesteckt haben soll.

Quelle: instagram.com

Was läuft da ?

Die Unternehmerin und ihr 28-jähriger Ex-Freund haben sich zu Beginn der Pandemie zusammen in Quarantäne begeben, was schon sehr seltsam ist, da sich die beiden im September einvernehmlich trennten. Travis ist aber weiterhin Teil von Stormis als auch Kylies Leben und scheinen gut miteinander auszukommen.

Hier sieht man die beiden noch am selben Abend, wie Kylie und Stassie für ein TikTok-Video tanzen (vermutlich schon angetrunken) und Travis, der absichtlich im Hintergrund vorbei huscht, während er mit erhobenem Haupt Rauch ausatmet. Haben die beiden heimlich wieder zueinander gefunden und sich sogar heimlich verlobt?

Bei dem Ring handelt es sich übrigens um ein 3450 Dollar teures Schmuckstück aus dem Hause Cartier. Das 18-karätige, roségoldene Stück stammt aus der „Love“-Kollektion und ist mit einem Diamanten im Brillantschliff zwischen 0,23-0,29 Karat besetzt. Der Rapper kann sich aber bestimmt einen pompöseren Verlobungsring leisten. Bisher ist jedenfalls nicht bekannt, wer der Brünetten den Ring geschenkt hat.

Quelle: instagram.com