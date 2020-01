Kylie Jenner kannte den Todespiloten von Kobe Bryant

Basketball-Star Kobe Bryant kam am Sonntagmorgen zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen in einem Helikopterabsturz ums Leben. Zahlreiche Prominente rund um die Welt nahmen Anteil am Tod der NBA-Legende.

Auch die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin Kylie Jenner befindet sich unter den Trauernden und enthüllte nun, dass sie oftmals mit dem selben Piloten im selben Hubschrauber geflogen war, in dem nun neun Menschen zu Tode kamen.

Quelle: instagram.com

Letzter Flug mit Nichte

Am Montagabend teilte Kylie Jenner in einer Instagram-Story ihr tiefstes Beileid mit. „Ruhe in Frieden. Und Gebete an die Familien“, schrieb die 22-jährige zu einem Bild der neun verstorbenen Personen, inklusive Kobe Bryant (†41) und seiner zweitältesten Tochter. Dabei enthüllte die junge Unternehmerin auch, dass der Pilot des Hubschraubers für sie kein Unbekannter war. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Das war der Helikopter in dem ich auch von Zeit zu Zeit geflogen bin mit dem selben Piloten, Ara. Er war so ein netter Mann“, gestand die Mutter einer Tochter.

Der letzte Flug mit Ara Zobayan ist auch noch nicht all zulange her. Erst im November 2019 sei sie von ihm geflogen worden, als sie der Tochter ihres Halbbruders Rob Kardashian, einen Helikopter-Rundflug zum dritten Geburtstag schenkte. So sieht man in einem Beitrag des 32-jährigen, wie die kleine Dream vor dem selben Luftfahrzeug posiert, in welchem nun die Basketball-Legende gemeinsam mit Gianna und sieben weiteren Menschen starben.

Wer war der Pilot?

Dabei war Ara Zobayan ein ausgebildeter, hochqualifizierter Pilot: Schon 2001 erwarb er seine private- und sechs Jahre später seine kommerzielle Fluglizenz. Seitdem habe er keinen einzigen Unfall gebaut, wie Ian Gregor, Sprecher der ‚Federal Aviation Administration‘, mitteilte. Für die Zuverlässigkeit und Professionalität des 50-jährigen sprachen sich auch Darren Kemp, einer seiner ehemaligen Schüler, und sein Kollege Kurt Deetz aus.

Der einstige Schützling sagte so gegenüber der Los Angeles Times : „[Bryant] ließ sich von niemand anderem fliegen, als von Ara“. Auch sein ehemaliger Kollege versicherte dem Blatt, Zobayan sei ein „zuverlässiger“ Pilot gewesen, der beim Fliegen keine Risiken eingehen wollte. Die Aufklärung der Umstände wird dadurch jedoch nicht unkomplizierter, denn wie die Polizei von Los Angeles verkündete, sei das Wetter an dem Unglückstag zu schlecht fürs Fliegen gewesen.