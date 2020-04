Kylie Jenner oben und unten ohne

Kylie Jenner ist bekannt für ihre, bis ins Detail, perfekten Full-Face-Make-Ups und da scheint es wie ein Paukenschlag, wenn sich die Lippenstift-Milliardärin mal ohne Concealer, Rouge und Co. zeigt. Das ist nun passiert und alle sind aus dem Häuschen.

In Quarantäne scheint auch Kylie Jenner keine Lust zu haben, jeden Tag tief ins Schminktiegelchen zu greifen und verzichtet hin und wieder darauf. Auf dem Weg zu ihrer neuen besten Freundin Anastasia Karanikolaou, genannt Stassi, wurde die 22-Jährige von Fotografen oben und unten ohne erwischt.

for once, I can relate to Kylie Jenner. in quarantine. pic.twitter.com/PPrb1PoKUu

— edemami (@helenamierzwa) April 22, 2020