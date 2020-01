Kylie Jenner präsentiert hier ihre Auto-Sammlung

Kylie Jenner gilt als jüngste Milliardärin der Welt. Kein Wunder, denn die 22-Jährige hat sich mit ihren Kosmetik-Produkten auch ein echtes Beauty-Imperium aufgebaut. Nun präsentierte die US-Amerikanerin ihren Insta-Followern ihre stolze Autosammlung. Doch wie viel ist ihre Flotte eigentlich Wert?

Die Einfahrt des Reality-Stars kann sich sehen lassen. Neben „Rolls-Royce“ und „Porsche“ parken da nämlich auch einige fette SUV’s, unter anderem der Marke „Mercedes“.

Das sagen die Follower

Wie viele Autos die On-Off-Freundin von Travis Scott noch so versteckt hat ist nicht ganz klar, doch laut der Briten-Zeitung ‚The Sun‘ sollen allein die Fahrzeuge die auf den Insta-Bildern zu sehen sind rund 5 Millionen US-Dollar wert sein. Die Summe könnte jedenfalls durchaus zusammen kommen, denn allein der „488 Ferrari Spider“ kostet an die 300.000 US-Dollar.

Zudem besitzt die 22-Jährige eine Leidenschaft, ihre Gefährte zu tunen und umlackieren zu lassen, was ebenfalls ein kostspieliges Hobby sein dürfte. So viel Geprotze kommt allerdings nicht bei allen Nutzern der Plattform gut an. „Vielleicht solltest du lieber mal nach Australien für die Opfer der Waldbrände spenden“, kommentierte deswegen einer. Diesem Follower ist wohl entgangen, dass der Reality-Star bereits eine Million nach Down Under schickte, um die Betroffenen nach der Naturkatastrophe zu unterstützen.