Kylie Minogue verscherbelt ab heute ihren eigenen Wein

Kylie Minogue war zwei Jahre lang mit Benchmark Drinks dabei, den perfekten Wein für ihre eigene Marke zu finden – genauer gesagt, den perfekten Rosé.

Nun ist ihr eigenes Getränk, das unter der Marke Kylie Minogue Wines läuft, erhältlich. Anlässlich ihres 52. Geburtstages am heutigen Donnerstag (28. Mai) wird das „frische und leichte“ Getränk in den Tesco-Geschäften in Großbritannien zu kaufen sein.

Das perfekte Pink

In einem Statement schwärmte Kylie: „Ich habe eine große Leidenschaft für Rosé und arbeite seit zwei Jahren sehr gerne an der Entwicklung von Kylie Minogue Wines. In Zusammenarbeit mit dem brillanten Team von Benchmark Drinks haben wir einen Rosé kreiert, von dem ich wirklich angetan bin, er ist frisch, leicht und das perfekte Pink“.

Paul Schaafsma von Benchmark Drinks fügte hinzu: „Es war ein Privileg, mit Kylie zusammenzuarbeiten, um ihre Rosé-Vision zum Leben zu erwecken. Kylies exquisiter Geschmack und ihr raffinierter Gaumen machen ihn zu einem Traum“.

Der Kylie Minogue Rosé ist ein Verschnitt aus Carignan- und Cabernet Sauvignon-Trauben aus Südfrankreich. Die langhalsig geschwungene Flasche ist mit einem eingravierten Etikett mit der Signatur der Sängerin versehen und wird mit einer maßgeschneiderten Perlglanzkapsel abgeschlossen.

Der Wein wird zu einem Preis von umgerechnet rund 10 Euro pro Flasche verkauft. (Bang)