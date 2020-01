Laura Dern: Darum hat sie panische Angst vor Preisverleihungen

Laura Dern kann ihre Award-Nominierungen nicht genießen. Die 52-jährige Schauspielerin könnte bei den anstehenden Oscars als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in ‚Marriage Story‚ ausgezeichnet werden.

Damit ist Dern bereits zum dritten Mal nominiert, nachdem sie schon 1992 für ‚Die Lust der schönen Rose‘ und 2015 für ‚Wild‘ für den begehrten Academy Award gelistet war. Nun könnte man meinen, dass eine erfahrene Schauspielerin wie der ‚Jurassic Park‚-Star gelassen in eine Preisverleihung geht – bei Dern sieht das allerdings ganz anders aus.

Quelle: instagram.com

Sie kann es einfach nicht genießen

Sie verriet gegenüber ‚E! News‘: „Es ist so individuell. Es ist, als wäre man zehn Jahre alt und würde zu einem Schwimmwettkampf gehen. Was einen in diesem Moment entspannt ist, dass Leute sagen, es sei etwas Besonderes. Seit ich mit 22 Jahren das erste Mal nominiert war, lasse ich Nervosität den Vorrang, statt die Erfahrung wirklich zu genießen. Hoffentlich kann ich das in Zukunft mehr machen.“

Quelle: instagram.com

Den prestigeträchtigen Preis für ihre Rolle in ‚Marriage Story‘ zu erhalten, wäre für die Hollywooddarstellerin sicherlich eine besondere Erfahrung – immerhin betonte sie erst kürzlich, dass die Arbeit an dem Streifen für sie in besonders schöner Erinnerung bleibt. Mit der Zeitschrift ‚Screen Daily‘ sprach die Amerikanerin über den erfolgreichen Film und den Entstehungsprozess ihrer Rolle darin:

„Es waren gut eineinhalb Jahre voller Gespräche. Und ich erinnere mich an den Abend, an dem er sagte: ‚Ich möchte eine Liebesgeschichte durch die Linse der Scheidung erzählen.‘ Ich lachte und war gleichzeitig voller Ehrfurcht. […] Und ich konnte mir nicht mehr Spaß als Schauspieler wünschen.“