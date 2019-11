Laura Müller (19) gibt schlaue Beziehungs- und Liebeskummer-Tipps

Laura Müller (19) ist erst knackige 19 Jahre jung, fühlt sich aber durchaus dazu berufen, ihrer Community, die vermutlich aus 11 bis 15-jährigen besteht, hilfreiche Beziehungs- und Liebeskummer-Tipps mit auf den Weg zu geben.

Schließlich führt Laura Müller seit rund einem Jahr eine Beziehung zum reiferen Michael Wendler (47) und plaudert nun aus den Nähkästchen, was ihr in einer Beziehung wichtig ist. Auf Instagram erzählt sie: „Die Aspekte die für mich in einer Beziehung sein müssen sind auf jeden Fall Respekt. Es gibt nichts schlimmeres, als wenn dein Partner respektlos mit dir umgeht.“

„Ich hatte Glück“

Doch das ist natürlich nicht alles, denn Laura fährt fort: „Was ich viel wichtiger finde ist Treue. Ich bin ein ganz treuer Mensch, ich würde den Micha niemals betrügen. Ich weiß, was ich an ihm Liebe und was ich an ihm schätze und würde ihn für keinen anderen Mann auf der Welt aufgeben.“

Ihre Teenager-Community wünscht sich von Laura außerdem Tipps zur Liebeskummerbewältigung, doch auf diesem Gebiet scheint die 19-jährige nicht so sehr bewandelt und erklärt: „Das ist schwer für mich zu beantworten, da ich derzeit eine super glückliche und erfüllte Beziehung führe und wirklich Glück hatte mit 18 schon die Liebe meines Lebens zu treffen. Manche suchen ihr ganzes Leben danach und ich hatte echt Glück!“

Deswegen fordert Laura ihre Community auf, ihr doch Tipps gegen Liebeskummer zu senden. Wie diese Tipps von 13-jährigen wohl ausfallen werden?