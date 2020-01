Laura Müller (19) zählt Stieftochter Adeline (17) zur Familie

Das Silvesterfest verbrachte Influencerin Laura Müller (19) mit ihrem Lover Michael Wendler (47) und dessen Tochter Adeline (19) in Florida. Für das Paar ist es bereits das zweite Neujahr, dass sie zusammen verbringen.

Ein Bild von der Feier postete Laura Müller auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb liebe Worte dazu. Vor allem ihre Stieftochter in spe kam dabei gut weg: „Michael und Adeline, ich liebe euch so sehr, so sehr wie meine eigene Familie. Wir zelebrieren heute unseren zweiten, gemeinsamen Jahreswechsel und ich fühle mich so wohl bei euch.“

Quelle: instagram.com

Viele neue Projekte

Für das neue Jahr kündigte die selbsternannte TV-Personality und Model viele neue Projekte an. Wie in waschechter C-Promi-Manier blieben die natürlich ersteinmal streng gehem: „Ich verspreche euch, dass Jahr 2020 bleibt spannend und wird mehr als erlebnisreich. Es stehen viele Projekte an, zu denen ich euch derzeit aber noch nichts sagen darf. Also bleibt dran und auf ein schönes, gemeinsames Jahr 2020.“

Ob sie damit TV-Projekte meint oder einen höheren Rabattcode für eine ihrer beworbenen Haarmasken, dass verriet Laura vorerst nicht. Doch im Influencer-Business gehört die 19-jährige durchaus zu eine der Überfliegerinnen im Jahr 2019. Vom kleinen Mädchen aus Stendal mit wenigen Hunderten Followern, mauserte sie sich zur Influencerin mit über 230.000 Follower.