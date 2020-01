Laura Müller gibt auch den Ton an, „wenn es um Sex geht“

Laura Müller (19) spaltet die Nation. Die Teenager-Freundin von Schlagersänger Michael Wendler ist auf der Titelseite der Februar-Ausgabe des aktuellen Playboy-Magazins zu sehen. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich sich sehr sexy auf ihrem Instagram-Account, jetzt fallen alle Hüllen.

Für viele 19-jährige wären solche Fotos im neuen „Playboy“ absolut undenkbar, doch Laura Müller ist für ihr alter sehr selbstbewusst und weiß genau, was sie will. Gegenüber den Magazin sagte sie: „Ich bin nicht schüchtern und sage gern, was ich denke, auch wenn es um Sex geht. Ich fühle mich sehr selbstbewusst. Vermutlich liegt es daran, dass ich eine tolle Kindheit hatte.“

„Mir steht die Welt offen“

Michael Wendler datete Laura bereits, als sie noch die Schulbank im beschaulichen Stendal drückte. Die Zeiten sind jetzt vorbei und Laura hat weitaus größere Pläne: „Mir stehen die Welt und viele Möglichkeiten offen, mich auszuprobieren. Ich habe damit begonnen, mich mit dem Moderieren auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt noch das Modeln dazu. Ich bin sehr dankbar, diese Möglichkeiten zu haben. Ich weiß, dass das nicht jeder bekommt!“

Die ersten Moderationserfahrungen konnte Laura bereits sammeln, sie stand bei einem Konzert von ihrem Schatz auf der Bühne und führte durch den Abend. Ob nach ihren Playboy-Fotos noch weitere Moderationsangebote ins Hause Müller flattern bleibt abzuwarten.