Laura Müller ist sich sicher: „Das wird unser Jahr!“

Laura Müller hat zusammen mit Michael Wendler und seiner Tochter ins neue Jahr gefeiert. Bereits zum zweiten Mal verbrachte die 19-Jährige den Silvesterabend zusammen mit dem Schlagersänger an ihrer Seite.

Die Romanze der beiden hatte letztes Jahr begonnen, nachdem sich der 47-Jährige von seiner Frau Claudia Norberg getrennt hatte. Auf Instagram lassen die Turteltauben die Fans seitdem an ihrem Liebesglück teilhaben – 2020 wird sich daran wohl nichts ändern.

„Leider konnten meine Eltern nicht dabei sein“

So postete Laura eine süße Liebeserklärung an ihren Schatz auf ihrem Account. „Auf unser zweites, gemeinsames Jahr. Ich genieße jeden Tag an deiner Seite und freue mich auf das Jahr 2020 mit dir. Das wird unser Jahr!“, schrieb sie neben einem kurzen Knutsch-Clip des Paares.

Dazu fügte sie die Hashtags „#ichliebedich“, „#mitdirfürimmer“ und „#traummann“ hinzu. Den Silvesterabend hatte die hübsche Brünette nicht nur zusammen mit dem Schlagersänger, sondern auch mit seiner 17-jährigen Tochter Adeline Norberg verbracht. Zu dritt feierten sie in Florida ins neue Jahr hinein.

„Ich liebe euch so sehr, so sehr wie meine eigene Familie. Wir zelebrieren heute unseren zweiten gemeinsamen Jahreswechsel und ich fühle mich so wohl bei euch. Leider konnten meine Eltern nicht dabei sein, trotzdem hat mir am heutigen Abend nichts gefehlt“, schwärmte Laura in einem weiteren Post.

Am nächsten Mittwoch wird die junge Dame mit einem ersten Highlight aufwarten. Die Leser unserer Seite werden natürlich pünktlich informiert, mit welchem Hammer sie in das neue Jahr startet.