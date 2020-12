02.12.2020 13:23 Uhr

Laura Müller: Michael Wendler schenkt ihr iPhone, war der nicht pleite?

Oh du fröhliche! Laura Müller hat einen Adventskalender bekommen und öffnet den mit ihren Fans und Followern auf Instagram. Ihr Gatte Michael Wendler war mehr großzügig, bei den Inhalten.

Am Dienstag war der erste Dezember und das heißt, das erste Türchen im Adventskalender kann geöffnet werden. Michael Wendler hat für seine Laura ein selbstgebasteltes Exemplar vorbereitet.

Der Wendler schenkt ein iPhone

Voller Vorfreude zeigte Laura auf Instagram ihren Adventskalender und ihre Fans wollten unbedingt sehen, was sich hinter ihrem ersten Türchen versteckt hat.

Natürlich zeigt die 20-Jährige stolz den Inhalt und es ist tatsächlich ein nagelneues iPhone. Wow, da hatte der selbsternannte „German King Of Pop“ aber ziemlich gut gefüllte Spendierhosen angehabt.

Woher kommt das Geld

Die Frage bleibt aber, wie kann der sich das leisten? Denn laut eigener Aussage in Oliver Pochers Podcast hat er eine Million Schulden beim Finanzamt. Hinzu kommen angeblich noch diverse andere Summen, wie z.B. von geplatzten Werbedeals.

Erst am Montag klingelte einer der Gläubiger an der Tür vom Wendler und wollte sein Geld haben. Dabei handelt es sich um den Hochzeitsplaner Timo Berger, der die Feier in Las Vegas für Laura und Michael planen sollte. Dafür ging er in Vorauszahlung von rund 30.000 Euro.

Fans freuen sich für Laura

Auf Kritik geht Laura Müller natürlich nicht ein, sondern postete lieber Nachrichten von ihren „treuen Fans“, die sich für sie und ihr neues Smartphone freuen.

Eine schreibt z.B.: „Welches Handy ist das, das ist mega schön. Echt toll, dass Michael das für dich gemacht hat.“ Dass sich Michael das eigentlich gar nicht leisten können dürfte, hat dieser Fan anscheinend nicht berücksichtig.

Galerie

Teurer Spaß

Normalerweise werden hinter den Türchen des Adventskalenders Schokolade oder kleine Aufmerksamkeiten versteckt, nicht allerneueste Technik im Wert von über 1000 Euro.

Wenn hinter Lauras ersten Türchen schon ein iPhone steckte, wer weiß was Sugardaddy-Wendler in der Nummer 24 versteckt hat. Es bleibt also spannend…

(TT)