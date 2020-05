Laura Müller: Sooo süß war sie als Kind

Am Donnerstag wurde in Deutschland Vatertag gefeiert und zu Ehren ihres Papas, veröffentlichte Teenager Laura Müller private Bilder aus ihrem Fotoalbum. Mit ihrem Vater verbindet Laura eine enge Verbundenheit, denn bis Michael Wendler sie von der Schulbank wegdatete, lebte sie bei ihrem Papa in Stendal.

Auf Instagram schrieb Laura Müller rührende Worte an ihren Papa: „Danke Papa, dass es Dich gibt! Du hast mir eine so wundervolle Kindheit geschenkt und wenn ich mir die Bilder so anschaue, erinnere ich mich nur an schöne Dinge. Ich habe immer zu Dir aufgeschaut, bin Dir hinterhergelaufen und habe es geliebt, wenn wir zusammen Quatsch gemacht haben.“

„Du warst immer mein Vorbild“

Auf den Bildern sieht man die kleine Laura beim Spielen mit ihrem Papa. Weiter schreibt sie: „DU warst immer mein Vorbild. WIR waren immer ein Team und ich bin so stolz und glücklich, dass Du mein Daddy bist! Ich sende Dir ganz viel liebe und schicke dir tausend Küsse!“

Übrigens, die Fotos müssten im Jahr 2000/2001 aufgenommen würden sein. Damals veröffentlichte Lauras heutiger Verlobter Michael Wendler sein erstes Album „Alles nur aus Liebe“…