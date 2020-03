Laura Müller: „Wir werden dieses Jahr heiraten“

Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller sind nun bereits seit anderthalb Jahren glücklich liiert. Trotz des großen Altersunterschieds, der sich zwischen den beiden Turteltauben befindet, halten die beiden Stars an ihrer Liebe fest und nun stehen sogar Gerüchte einer Hochzeit im Raum, die noch dieses Jahr stattfinden könnte.

Im Rahmen ihrer Dokumentation ‚Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika‘ mussten sich die Verliebten vor Lauras Vater und der Stiefmutter Gabi rechtfertigen, da sie ihr frisch renoviertes Haus wieder abreißen wollen.

„Ich warte auf den Antrag“

Michael erzählte: „Sie möchte das Haus noch mal so sehen, wie es jetzt ist. Ich hab ihr versprochen, dass wir das auf jeden Fall noch hinbekommen. Spätestens zu unserer Hochzeit werden die beiden uns besuchen in den USA. Und das ist ja nicht mehr so lange hin!“

Das schöne Playboy-Model fügte hinzu: „Wir werden dieses Jahr heiraten. Das wird der krönende Abschluss des Jahres 2020, unsere Hochzeit!“, erklärte Laura stolz.

Die brünette ‚Let’s Dance‘-Teilnehmerin verriet außerdem, dass sie sich von dem Schlagerstar einen anständigen Antrag wünscht: „Ich warte auf den Antrag. Ich weiß, dass der Michael mich schon gerne gefragt hätte. Uns rennt ja nicht die Zeit weg!“ Wir sind gespannt, wann es soweit ist, dass sich die Influencerin über den Kniefall ihres Liebsten freuen kann.