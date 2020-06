Leigh-Anne Pinnock: Freunde plaudern Details zur Hochzeit aus

Jesy Nelson und Jade Thirlwall haben Details über die Hochzeit ihrer Little Mix-Kollegin Leigh-Anne Pinnock ausgeplaudert. Die Popsängerinnen können den großen Tag ihrer Freundin nämlich kaum erwarten.

Leigh-Anne hatte sich kürzlich mit dem englischen Fußballspieler Andre Gray verlobt und offenbar wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die Turteltäubchen das Ja-Wort geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Little Mix (@littlemix) am Apr 20, 2020 um 8:11 PDT

Hochzeit soll bald stattfinden

„Natürlich dürfen wir nichts verraten, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich bald geschehen wird, weil Leigh-Anne keine Geduld hat und es einfach schnell machen will“, hat Jesy im Gespräch mit der Radioshow „Heart Breakfast“ verraten.

Die zukünftige Braut scheue auch keine Kosten, um ihren Traum vom schönsten Tag ihres Lebens wahr werden zu lassen. „Es wird wahrscheinlich die größte und extravaganteste Hochzeit, die es je gab, weil das einfach typisch Leigh-Anne ist“, berichtete Jesy lachend.

Sie hat lange auf den Antrag gewartet

Die „Black Magic“-Künstlerin habe sich schließlich lange genug geduldet. „Ehrlich, dieses Mädchen hat jahrelang gewartet!“, zollte ihr Jade Respekt. „Jedes Mal, wenn Andre etwas Romantisches gemacht hat, schrieb sie uns ‚Es könnte jetzt passieren‘ und wir meinten ‚Leigh, bleib ruhig, Baby.'“

Bisher unklar ist, ob die Mädels von Little Mix die Rolle der Brautjungfern übernehmen werden. „Das wissen wir noch nicht. Aber ich liebe es, so darüber zu sprechen, als ob wir definitiv Brautjungfern sein werden“, so Jade.