Lena Dunham gesteht Medikamentensucht

Lena Dunham wurde nach der Trennung von ihrem Freund und den Schmerzen einer Operation abhängig von verschreibungspflichtigen Medikamenten und wollte sogar nicht mehr leben.

Die ‚Girls‘-Schauspielerin durchlebte eine schwere Zeit, nachdem sie sich Ende 2017 nach fünf Jahren Beziehung von Musiker Jack Antonoff (35) trennte. Gleichzeitig ließ sich Lena ihre Gebärmutter entfernen, nachdem ihr die Krankheit Endometriose (Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut) lange Zeit das Leben schwer machte. In der Februar-Ausgabe der ‚Cosmopolitan‘ spricht Lena ganz offen darüber. Schließlich griff die 33-Jährige zu Medikamenten gegen Angstzustände, die ihre Schmerzen erleichterten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena Dunham (@lenadunham) am Jan 28, 2020 um 10:57 PST

In der Ausgabe erzählte Lena Dunham: „Es wurde richtig kompliziert. Mir wurde klar, dass ich Medikamente nicht nur für die körperlichen, sondern auch für die emotionalen Schmerzen nahm.“ Die ‚Once Upon A Time In Hollywood‘-Darstellerin berichtete, dass sie sich auf einmal nicht mehr wie sie selbst fühlte: „Man ist nicht anwesend. Man funktioniert nicht.“

Enthaltsamkeit tut ihr gut

Irgendwann kam dann der Wendepunkt: „Eines Tages habe ich mich umgesehen und ich lag in einem Bett in der Wohnung meiner Eltern. Ich lag unter zwei Decken, in dem Schlafanzug, den ich seit drei Tagen anhatte, und dachte mir nur: ‚Das bin nicht ich‘.“ Die Mittel, die gegen Angstzustände wirken sollten, betäubten plötzlich alles: „Ich hatte keine Selbstmordgedanken. Ich fühlte nichts. Ich wollte nicht leben.”

Die New Yorkerin ist seit mehr als einem Jahr Single, was ihr sehr gut tue: „Abstinenz bedeutet für mich mehr, als nur, keine Drogen mehr zu nehmen. Es bedeutet auch, dass ich mich von negativen Beziehungen fernhalte.“ Die Schauspielerin und Autorin fügte hinzu, dass sie nicht abgeneigt wäre, aber nur etwas Festes eingehen würde, wenn sie sich „super sicher“ fühle. Bis jetzt war die Enthaltsamkeit aber eine „sehr heilende Angelegenheit“.