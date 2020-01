Lena Gercke erzieht ihr ungeborenes Kind schon jetzt

Zuletzt postete Lena Gercke ein Foto ihres Baby-Bauchs und enthüllte damit, dass sie von ihrem Freund Dustin Schöne schwanger ist. In ihrer Insta-Story zeigte die Moderatorin nun, wie sie das Kind schon jetzt vor seiner Geburt erzieht.

Das Model sieht nicht nur gut aus, sondern hat bekanntermaßen auch was im Kopf. In dem Beitrag sitzt die erste Gewinnerin von ‚GNTM‚ an einem Klavier und spielt eine gefühlvolle Melodie.

Quelle: instagram.com

Das bewirkt Musik

Der Vater des Babys Dustin, der den Clip zunächst postete schrieb dazu „Musikalische Früherziehung“. Studien zufolge soll Musik in der Schwangerschaft dazu führen, dass wichtige Nervenverbindungen im Gehirn des Kindes geknüpft werden, die sich positiv auf die Sprachentwicklung auswirken. Zudem werden bei entspannenden Klängen erwiesenermaßen Glückshormone ausgeschüttet, wodurch sich nicht nur das Ungeborene entspannen kann.

Wann genau der Familienzuwachs zur Welt kommen soll, gab die Blondine allerdings noch nicht bekannt. Der Wölbung ihres Bauchs nach, wird es aber wohl im Sommer 2020 soweit sein.