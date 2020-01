Lena Gercke: „Ich bin ein bisschen dicki geworden“

Erst zwei Wochen ist es her, dass Lena Gercke (31) die freudigen Nachrichten verkündete: Sie und Dustin Schöne erwarten ihr erstes Baby. Wann es genau so weit ist, das verriet das Model nicht, lässt in ihrer Instagram-Story aber hin und wieder einen Blick auf ihren Bauch erhaschen.

Letztens erst zeigte sie sich, samt Babybauch, beim Sporteln, jetzt präsentierte sie ihr aktuelles Lieblingsoutfit. Und das ist, wen überrascht es, natürlich sehr bequem. Das sonst sehr schlanke Model witzelt in ihrer Story: „Ich bin ein bisschen dicki geworden.“

Sie liebt es bequem

Momentan tauscht Lena Gercke enge Jeans und Kleider gegen gemütliche Outfits und zeigt auf Instagram, was sie während der Schwangerschaft am Liebsten trägt: Eine Zweiteiler mit bequemen Hoodie und weiter Hose.

„Ich lebe in diesem Outfit tatsächlich gerade, weil da kann auch gerade alles schön wachsen deswegen lasse ich einfach diese Sachen an“, so die 31-jährige. Lena und Dustin sind seit rund einem Jahr zusammen, die freudigen Babynews verkündeten sie Mitte Januar.