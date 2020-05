Lena Gercke: Nach diesem Bild will Riccardo Simonetti auch schwanger sein

Lena Gercke erwartet derzeit ihr erstes Kind. Kürzlich hat die schöne Blondine ihren Followern ein Baby-Bauch-Update geliefert.

Obwohl die 32-Jährige bisher noch nicht verraten wollte, in welchem Monat sie genau ist, lässt die Größe der Kugel doch darauf schließen, dass das Kind wohl schon im Sommer zur Welt kommen wird. „Immer wenn du solche Bilder postest, will ich auch schwanger sein“, wünschte sich Influencer Riccardo Simonetti in seinem Kommentar zu dem Post.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Mai 24, 2020 um 6:27 PDT

Das ist der Vater des Babys

Mit Dustin Schöne, dem Vater des Babys, ist das Model offenbar seit 2019 liiert. Zumindest machte Lena im April die Liason öffentlich. Dustin ist als Regisseur tätig. Außerdem ist er Geschäftsführer der Produktionsfirma „Saltwater“ mit Sitz in Düsseldorf.

In seiner Freizeit ist Schöne offenbar leidenschaftlicher Hochsee-Angler.