Lena Gercke plant schon fleißig die Erziehung ihres Kindes

Lena Gercke will sich bei der Erziehung ihres Kindes an ihrer Mutter orientieren. Die 32-Jährige erwartet aktuell ihr erstes Kind.

Während viele Schwangere vor der Geburt haufenweise Ratgeber wälzen und sich mit Kursen auf das Leben mit einem Baby vorbereiten wollen, nimmt sich das Model wohl einfach die eigene Mutter zum Vorbild.

Quelle: instagram.com

Baby dürfte wohl bald zur Welt kommen

In einem Instagram-Post zum Muttertag hat die Blondine am 10. Mai verraten: „Du hältst mir immer den Rücken frei. Ich werde mein Bestes geben, um es bei meinen Kindern genauso zu machen. Ich liebe dich, Mama. Einen schönen Muttertag an alle.“

Quelle: instagram.com

Zu dem rührenden Text postete Lena ein Bild von sich und ihrer Mutter. Mit weiteren Details hat sich Lena bisher aber zurückgehalten. Zudem ist auch noch nicht bekannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und wann genau der Geburtstermin ist. Den letzten Babybauch-Fotos in Lenas Profil zu Folge, kann es aber nicht mehr allzu lange dauern…(Bang/KT)