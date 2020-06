Lena Gercke: Sind das die letzten Aufnahmen vor der Geburt?

Lena Gercke und ihr Dustin Schöne erwarten derzeit ihr erstes Kind. Mittlerweile ist das Model hochschwanger und steht unmittelbar vor der Geburt. Auf Instagram hat 32-Jährige ihren Followern wohl eines ihrer letzten Baby-Bauch-Updates geliefert.

Auf den Schwarz-Weiß-Fotos ist nicht zu übersehen, dass die 32-Jährige in den nächsten Wochen entbinden wird. „Drei Wochen her. Immer noch am wachsen“, schrieb die Moderatorin zu dem Beitrag, der auch von zahlreichen deutschen Promis kommentiert wurde.

Das sagen die deutschen Promis

„So schön“, fand zum Beispiel Pamela Reif. „Bald geht’s los, Mama Lena“, hat Sänger Alec Völkel von den BossHoss geschrieben. „Das ist das allerschönste Foto jemals von dir wow“, so Riccardo Simonetti.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Riccardo Simonetti (@riccardosimonetti) am Jun 10, 2020 um 5:57 PDT

Dieser war von den Aufnahmen offensichtlich so begeistert, dass er sich vor der Kamera ähnlich inszeniert hat. Auf Instagram hat der 27-Jährige nämlich ein Foto gepostet, auf dem er ebenfalls so posiert, als wäre er schwanger. Laut der „Bild“-Zeitung soll es sich dabei um das letzte Shooting während Lenas Schwangerschaft gehandelt haben.