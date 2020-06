Lena Gercke über ihre Schwangerschafts-Gelüste

Offensichtlich bleibt auch Model Lena Gercke nicht von Schwangerschafts-Gelüsten verschont. In Ihrer Insta-Story hat die 32-Jährige zuletzt verraten, wovon sie derzeit einfach nicht genug bekommen kann.

Während andere Frauen vor der Geburt eines Kindes kiloweise Schokolade futtern, geht es bei der Moderatorin aber dann doch etwas gesünder zu. Die Blondine hat nämlich ein Foto gepostet, auf dem sie mit einem Stück Wassermelone zu sehen ist.

Sturmfrei

„So verbringe ich den Freitagabend. Ich sitze hier ganz alleine und esse Wassermelone. Meine heimliche Sucht“, so Lena in der Story. Wo ihr Freund Dustin sich währenddessen rumgetrieben hat, wollte die Schönheit allerdings nicht verraten. Immerhin hatte die werdende Mutter so etwas Zeit für sich.