Mittwoch, 22. Juli 2020 14:55 Uhr

Lena Gercke zeigt ihren sexy After-Baby-Body

Lena Gercke hat vor einer Woche auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben und zeigt nun ihrem Hammer-Body. Von Babypfündchen ist bei dem Model absolut nichts zu sehen.

Vor einer Woche ist Lena Gercke erstmals Mutter geworden und gab die Geburt ihrer kleinen Tochter Zoe bekannt. Jetzt postete die frischgebackene Mama ihr erstes After-Baby-Body-Bild und das kann sich sehen lassen.

Quelle: instagram.com

Rank und schlank

Auf dem neuen Bild trägt sie ein Set aus ihrer eigenen Kollektion, bestehend aus einem tief ausgeschnittenen Crop-Top und einer locker geschnittenen Stoffhose. Würde man nicht wissen, dass Lena noch vor wenigen Tagen hochschwanger war, würde man es anhand ihres Body niemals erahnen.

Quelle: instagram.com

Ihre Fans und Follower sind begeistert und einer schreibt: „Diese Figur nach der Schwangerschaft!“ Es gibt aber auch einige, die etwas zu bemängeln haben, so schreibt jemand: „Schön, dass du so kurz nach der Entbindung wieder so gut aussiehst, aber das ist nicht die Realität!“

Man kann es leider nie jedem recht machen…

Ihre Beziehungen

Für Lena und und ihren Freund Dustin Schöne ist es das erste gemeinsame Baby. Liiert sind die beiden seit Frühling 2019. Zuvor führte Lena Beziehungen zu Kilian Müller-Wohlfahrt und Fußballer Sami Khedira.

Quelle: instagram.com

Was viele wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm haben, vor über zehn Jahren war Gercke mit dem Berliner Jay Khan liiert, der damals Mitglied der Boyband US5 war.