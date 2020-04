Lena Gercke kommt ganz schön ins Rudern!

Lena Gercke erwartet ihr erstes Kind. Mit dem Vater des Kindes, Dustin Schöne, ist sie seit rund einem Jahr offiziell zusammen. Doch die Fans der 32-Jährigen machen sich bereits vor der Geburt Sorgen um das Model.

Grund dafür ist ein Beitrag, den die schöne Blondine kürzlich auf ihrem Insta-Profil gepostet hat. Offensichtlich haben die Moderatorin und ihr Dustin einen Boots-Ausflug unternommen. Gepaddelt hat aber, zumindest auf dem Video, nur die schwangere Lena, die schon eine ordentliche Kugel mit sich trägt.

Lena wirkt entspannt

In den Kommentaren äußerten sich zahlreiche Nutzer dazu, denen die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen wohl besonders am Herzen liegt. „Musst du etwa die ganze Arbeit machen? Schone dich lieber“, kommentierte zum Beispiel ein Anhänger. „Hauptsache die Schwangere muss die Arbeit machen“, so ein anderer entsetzt. So als gäbe es keine anderen Probleme!

Lena selbst jedenfalls wirkte beim Paddeln lässig und cool wie immer. Zudem ist es nur schwer vorstellbar, dass Dustin der Blondine die Ruder während des ganzen Trips überlassen hat.