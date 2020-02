Lili Reinhart: So gedenkt sie ihrem Riverdale-Kollegen Luke Perry (†52)

Lili Reinhart erinnert sich an ihren verstorbenen Kollegen Luke Perry Die 23-jährige Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Betty Cooper in ‚Riverdale‚ bekannt wurde, erzählte von einem Traum, in dem ihr Luke erschien.

Auf Twitter schrieb sie: „Letzte Nacht hatte ich einen Traum, in dem ich Luke gesehen habe… Und ich habe ihn fest umarmt und in seine Schulter geweint und ihm erzählt, wie sehr wir alle ihn vermissen.“ Lili ist überzeugt, dass Luke ihr damit ein Zeichen geben wollte: „Wenn ich an diesen Morgen zurückdenke, glaube ich, dass sein Geist mich im Schlaf besucht hat und mir gezeigt hat, dass er auf der anderen Seite strahlend lächelt.“

I had a dream last night that I saw Luke… and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.

Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ?

