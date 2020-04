Lilly Becker: Erwartet sie ihr zweites Kind?

Ist Lilly Becker etwa schwanger? Die Ex von Tennis-Star Boris Becker hat mit ihm schon einen gemeinsamen Sohn namens Amadeus. Nun hat sie allerdings ein geheimnisvolles Video auf Tiktok und Instagram veröffentlicht, das ihre Fans zu dem Glauben verleitet, Lilly erwarte möglicherweise ein zweites Kind.

Zur Textzeile von Panjabi MC „I pulled out in time“ (zu deutsch etwa „Ich hab ihn rechtzeitig herausgezogen“) wirft die 43-Jährige lässig einen Schwangerschaftstest über ihre Schulter. Einer ihrer Follower nimmt das zum Anlass, direkt nachzufragen und die Frage „Schwanger?“ Unter das Video zu posten und das obwohl die 43-Jährige derzeit eigentlich offiziell Single ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lillybeckerofficial (@lillybeckerofficial) am Apr 26, 2020 um 6:31 PDT

Gastrolle als Homosexuelle

Doch auch das ringt Lilly keine eindeutige Antwort ab – ihre Reaktion: Ein ‚Gefällt mir‘. Offiziell bestätigt wurde demnach also noch nichts. Becker, die in der Vergangenheit erfolgreich als Model arbeitete, versuchte sich vor kurzem erstmals vor der Kamera. Fans der Darstellerin durften sich darauf freuen, die Niederländerin Anfang April in der BR-Sendung ‚Dahoam is Dahoam‚ im Fernsehen zu sehen.

Auf ihrem Account auf Instagram hatte Lilly angekündigt: „Es war ein spannender und erfolgreicher Tag heute in Bayern. Ich durfte mein Debüt als Schauspielerin geben und habe es sehr genossen!“ Die hübsche Brünette hatte die Gastrolle einer lesbischen Frau ergattert und könnte sich mit der Schauspielerei somit ein zweites Standbein aufbauen. (Bang)