Loredana: Bestätigt sie hiermit die Liebe zu ihrem Ex?

Loredana: Bestätigt sie hiermit ihre Liebe zu ihrem Ex?

10.03.2021 18:30 Uhr

Was geht da wirklich zwischen den beiden Rap-Stars Loredana und Mozzik? Nach ihrer Trennung im Oktober 2019 schien ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. Doch die Fans der beiden dürfen wieder hoffen. Mit einem geheimnisvollen Instagram-Foto könnte die 25-Jährige eine erneute Beziehung zu ihrem Ex-Freund bestätigen.

Sie waren Bonnie und Clyde der deutschen Rapszene, die Rede ist von Loredana (25) und Mozzik (25). Vor knapp zwei Jahren trennte sich das Power Couple überraschend. Jetzt ist es die 25-Jährige selbst, die die Gerüchteküche um eine mögliche Liebes-Réunion erneut anheizt. Ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Post der Rapperin sorgt für eine ganze Menge Gesprächsstoff.

Loredana fragt: „Wer versteckt sich da?“

Loredana und Mozzik waren das meist gefeiertste Rap-Ehepaar Deutschlands. Gemeinsam produzierten sie einen Nummer 1-Hit nach dem anderen, unterstützen sich gegenseitig und bekamen 2018 ihre erste gemeinsame Tochter Hana (2). Dann nichtmal ein Jahr später bemerkten aufmerksame Fans, dass sich die beiden Rap-Stars nicht mehr gegenseitig auf Instagram folgten. Als dann auch noch alle gemeinsame Pärchen-Fotos gelöscht wurden war klar: Loredana und Mozzik sind nicht mehr zusammen. Oder doch? Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Künstlerin kürzlich zwei Fotos von sich und einem unbekannten Mann, dessen Gesicht nur halb zu sehen ist. „Wer versteckt sich da?“, kommentiert Loredana ihren Post. Das würden sicher einige gerne wissen…

Fans sind sich sicher

Für die 2,8 Millionen Fans der Goldrapperin ist es eindeutig: Der unbekannte Mann auf dem Foto ist ihr Ex-Freund Mozzik. Unzählige User kommentieren den Post mit dem Namen des 25-Jährigen und lauter Herz-Emojis. Ein Fan ist sich sogar ganz besonders sicher, den gebürtigen Albaner zu erkennen. „Nur Mozzik hat solche Lücken im Bart“, schreibt er unter das Bild. Ob es sich dabei wirklich um Mozzik handelt ist unklar. Hoffen wir, dass Loredana das Rätsel schnell auflöst.

Die Gerüchteküche brodelt schon länger

Bereits seit mehreren Monaten wird wild spekuliert, ob die Liebe zwischen Loredana und Mozzik wieder neu entfacht sei. Im Dezember 2020 verriet ein Insider der Presse, dass die Blondine und der albanische Künstler tatsächlich wieder zusammen gefunden haben. Die Sache scheint sogar so ernst zu sein, dass die beiden bereits wieder in einer gemeinsamen Wohnung leben. Schenkt man dem Insider, der aus dem nahen Umfeld der beiden stammen soll, Glauben, leben die beiden Rap-Stars inzwischen zusammen in einer Wohnung in Deutschland. Grund für den Versöhnungskurs könnte ihre zweijährige Tochter Hana sein.

Loredana und Mozzik: Liebes-Urlaub in Dubai

Nicht nur ihr angeblicher Umzug könnte auf ein Liebes-Comeback hindeuten. Vor einem Monat turteln Loredana und Mozzik im gemeinsamen Familien-Urlaub in Dubai. Offiziell hat man die Musiker zwar nicht zusammen auf Urlaubsbildern gesehen, wer allerdings die Instagram-Storys und Posts der beiden angeguckt hat, hat sofort bemerkt: Sie sind derzeit zusammen auf Reisen. Ob die Blondine und der Rapper wirklich wieder zusammen sind, oder ob es sich bei dem mysteriösen Instagram-Foto nur um Werbung für neue Musik handelt, bleibt wohl vorerst ihr Geheimnis.

(TSK)