Loredana-Doku: Verrät sie hier das Liebes-Comeback mit Mozzik?

Loredana in Love? Gibt es jetzt doch das von Fans lang ersehnte Liebes-Comeback? Das sagt die Rapperin über ihren Ex-Mann Mozzik...

Loredana (25) wurde vor knapp zwei Jahren mit ihrem Hit „Sonnenbrille“ quasi über Nacht berühmt. Von Null auf 100 schaffte es die 25-Jährige bis nach ganz oben der erfolgreichsten Deutschrapperinnen. Bisher verkaufte die geborene Schweizerin mit kosovarischer Staatangehörigkeit mehr als 1,8 Millionen Tonträger.

Spotify bringt Doku über Loredana

Auf ihrem Instagram-Kanal verkündet Loredana vor wenigen Wochen, dass eine Dokumentation über die Zeit seit ihren Durchbruch herauskommen wird. Die Rapperin schreibt dazu: „Die letzten zwei Jahre in einem Interview zu erklären, ist einfach nicht möglich, aber sie mit Bildern zu beschreiben schon.“ Für die Doku hat sich Loredana ein Jahr lang immer wieder von einem Kamerateam der Musik-Streaming-App Spotify begleiten lassen.

Intime Einblicke in Loredanas Privatleben

Jetzt sind die ersten zwei Teile der vierteiligen Doku veröffentlicht und geben Einblicke in das Privatleben und die Gedankenwelt der Rapperin. Loredana erzählt von der durchaus schwierigen Zeit voller Hate, die sie hinter sich hat und gibt zu, dass sie das alles nur für die Musik macht. Doch nicht nur Musik spielt in Loredanas Leben eine wichtige Rolle, man sieht sie auch als liebevolle Mutter ihrer zweijährigen Tochter Hana. Ihre Managerin verrät: „Sie würde am liebsten fünf Kinder bekommen und einfach ein happy family life haben.“

Verrät sie hier das Liebes-Comeback?

Nicht nur ihre Tochter ist in der Doku zu sehen, sondern auch dessen Vater, ihr Ex-Mann Mozzik. Loredana findet rührende Worte für den Rapper: „Ich glaube, es gibt immer so einen Menschen im Leben, mit dem man seelenverwandt ist, den man nicht wechseln kann. Egal ob wir getrennt waren oder jetzt vielleicht zusammen sind oder auch nicht. Ich finde, das spielt gar keine Rolle.“ Verrät sie damit etwa das von Fans langersehnte Liebes-Comeback? Egal wie der Beziehungsstatus der beiden Rapper ist, Loredana und Mozzik scheinen auf jeden Fall noch viel füreinander übrig zu haben und das dürfte vor allem die gemeinsame Tochter freuen.

Das sagt ihr Manager zum Betrugsskandal

Im zweiten Teil der Doku ging es weniger um Loredanas Familie, dafür aber um den Betrugsskandal für den die Rapperin vor Gericht musste. Ihr Manager Luca Teuchner erzählt: „Ich glaube das Schwierigste war, die Entscheidung zu treffen, dass man das Verfahren um sie beendet, aber darauf einwilligt, dass man nicht erzählen kann was da alles eigentlich auch passiert ist.“ Was genau er damit meint, verrät die Doku nicht, aber wer weiß, vielleicht bringen die nächsten Teile ja mehr Licht ins Dunkle….

