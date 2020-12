21.12.2020 17:40 Uhr

Loredana postet emotionale Botschaft an ihre Tochter

Loredana hat eine emotionale Botschaft an ihre Tochter gerichtet. Anlass dafür war der zweite Geburtstag der Kleinen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Mozzik hat.

Bei Loredana (25) könnte es zurzeit nicht besser laufen. Momentan ist die Chartstürmerin die erfolgreichste Rapperin im deutschsprachigen Raum. Doch auch privat scheint die Schweizerin ihr Glück gefunden zu haben. Vor wenigen Tagen hat die kleine Tochter der Künstlerin ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Offensichtlich scheint Hana Loredanas ganzer Stolz zu sein, denn auf Instagram schrieb die Blondine eine emotionale Botschaft an ihre Tochter.

Loredana gibt ihr Bestes

“Vielleicht mach ich nicht alles richtig aber du solltest wissen, ich gebe mein Bestes. Vielleicht bin ich viel unterwegs aber du solltest wissen, du bist immer in meinem Kopf und ich tu es für deine Zukunft“, so die 25-Jährige. Aufgrund der abgesagten Auftritte wegen der Corona-Pandemie hatte die Rapperin in den vergangenen Monaten immerhin etwas mehr Zeit für ihre Tochter.

Die Kleine soll bescheiden aufwachsen

“Vielleicht kauf ich dir nicht alles, obwohl ich es könnte aber du solltest wissen, das nicht jedes Kind dieses Glück besitzt sich alles holen zu können“, fuhr die Schweizerin fort. Erst vor wenigen Wochen hat Loredana bei der “Ein Herz für Kinder“-Gala unter Beweis gestellt, dass ihr nicht nur ihre eigene Tochter, sondern auch andere Kinder am Herzen liegen. Für den guten Zweck lies die Künstlerin mal eben 100.000 Euro springen.

Hana hat ordentlich was im Köpfchen

Offensichtlich scheint Hana ein kleines Genie zu sein, denn weiter schrieb die 25-Jährige: “Ich bin so stolz auf dich!!!!! Du konntest mit 1 schon das ganze Alphabet und mit 14 Monaten bis 30 zählen.“Da kann man nur den Hut ziehen. “Was du aber am besten kannst und es mich unglaublich stolz macht, ist TEILEN! Du bist mein LEBEN.. möge GOTT mit uns überall hinlaufen, egal wohin wir gehen“, die Großzügigkeit scheint das Mädchen jedenfalls von ihrer Mutter geerbt zu haben.

Eigener Account mit 344.000 Followern

Auf Instagram hat Hana sogar schon ihren eigenen Account, der aber wohl von Mama Loredana verwaltet wird. Stolze 344.000 Follower folgen dem kleinen Sonnenschein. Optisch betrachtet scheint das Mädchen allerdings voll nach Papa Mozzik zu kommen, dem Hana wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. (JuC)