Lucas Cordalis ist neues Beauty-Model

Lucas Cordalis liebt seine Tochter über alles. Das musste der Mann von Daniela Katzenberger nun unter Beweis stellen. Bei einem Schminkdate mit der kleinen Sophia wurde er mit Tochterliebe überhäuft!

Ich-Darstellerin Daniela Katzenberger (33) und Ehemann Lucas Cordalis (52) erfüllen Tochter Sophia so gut wie jeden Wunsch. Die Kleine liebt Schminke und benutzt auch häufig ihre Eltern dafür. Was dabei rauskommt, sieht man in einem neuen Beitrag auf dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger.

Wie sehr Sophia ihren Papa liebt, zeigte die Katze ebenfalls schon im August 2019 auf Instagram. In einem süßen Moment klopft das Töchterchen, die auf dem Schoß von Lucas sitzt, dem Papa auf dem Bauch und sagt: „Ich hab das nur so gemacht, das du… weil ich dich liebe“. Wie unglaublich niedlich!

Papa ist ihr Held

Darauf zu sehen ist Lucas, der wehrlos auf dem Sofa sitzt und verzweifelt zu seiner vierjährigen Tochter schaut, die über ihm steht und versucht die Haare zu kämmen. Der Sohn von Costa Cordalis (†75) trägt dabei einen Einhorn-Haarreif und hat eine Schminkpalette und einen pinken Fön auf der Brust liegen, was vermuten lässt, das dieses Spektakel schon eine Weile so ging. Eine Freundin von Sophia, ungefähr im gleichen Alter, sitzt links im Bild und bemalt die Lippen des Sängers mit einem pinken Lippenstift.

Das Bild betitelte die Blondine mit: „Wenn deine Tochter sagt, dass du zu ihrer Schmink-Party eingeladen bist, dann gehst du da gefälligst hin !! Bei euch auch so ?“.“Vater einer Prinzessin“ heißt es weiter. Lucas hat hier anscheinend keine Wahl, aber er erträgt das Prozedere ja auch ganz brav. Was für ein toller Papa!

